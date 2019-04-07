Осколки по всей дороге: видео страшного ДТП в Киеве шокировало сеть

В воскресенье, 7 апреля, в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием, в котором пострадал один человек.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на перекрестке бульвара Тараса Шевченко с улицей Терещенковская. Там столкнулись два автомобиля марки Opel и Subaru. В результате удара последний перевернулся на крышу, получив сильные повреждения. Также удар пришелся по левой передней части Opel, а подушки безопасности не сработали.

Вследствие аварии пострадала женщина - водитель автомобиля Opel. На место прибыли медики скорой помощи и спасатели.

Пользователей сети шокировала авария, которую прокомментировали в интернете.

Как сообщал "Апостроф", 6 апреля на объездной дороге возле поселка Олесько Львовской области автомобиль BMW во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, один человек погиб.