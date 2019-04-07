Под Винницей безразличие врачей убило подростка: подробности трагедии

Под Винницей разгорелся скандал из-за смерти 18-летнего парня, родители которого обвинили в случившемся врачей.

Об этом сообщает ТСН.

"Упал на диван, спросила, что с тобой. Говорит - живот болит. Мы бегом к фельдшеру", - рассказала мать погибшего, Наталья Лещенко.

При этом, врач заверяет, что парень был в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Поэтому она, порекомендовала отцу немедленно везти парня в районную больницу. А сама в это время начала вызывать скорую, чтобы та ехала на встречу семье.

"Позвонила, они меня долго допрашивали, как мы можем найти, если он выехал. Я говорю - его не надо искать, он сам вас увидит. Вы только едьте", - говорит фельдшер Алла Мартынюк. Однако когда отец Ивана домчал до больницы, которая за 30 километров от села, обе кареты скорой увидел на стоянке.

"Никто никуда не двигался. Они мне позвонили, говорю - я вызжаю, но не знаю, довезу ли, он начал падать, сильные боли в животе. Я всю дорогу спрашивал - Ванечка, что болит, он говорил живот. Говорил ему - потерпи, мы тебя спасем", - говорит отец Анатолий.

Парня сразу доставили в реанимацию. В этот момент он уже был при смерти.

"Проводили искусственное дыхание, а потом делал массаж сердца. Капали в обе вены, но к сожалению, запустить сердце не удалось", - комментирует реаниматолог Дмитрий Сенченко.

Официальная причина смерти - панкреатит, острое воспаление поджелудочной железы. Однако один из хирургов говорит, если бы Ивана везла скорая, его могли бы спасти.

"Отец его транспортировал неправильно, он по дороге несколько раз терял сознание, он был наклонен вперед. Дыхание останавливалось. Вследствие этого наступил отек мозга. Он бы от панкреатита не умер так быстро. Он умер от того, что во время транспортировки возникли проблемы с дыханием", - уверен врач-анестезиолог Александр Гузар.

В центре экстренной медицинской помощи свою вину отрицают. И во всем обвиняют фельдшера.

"Она позвонила на 103, но она не правильно дала адрес и неправильно дала номер телефона отца", - утверждает главный врач Винницкого центра экстренной медицинской помощи Анатолий Пирникоза.

Родители написали заявление в полицию и прокуратуру. Если вину врачей докажут, за неоказание помощи им грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой во время операции умер 8-летний ребенок.