Офицер ВСУ подловил боевиков на новом фейке о злых карателях: видео

Оккупанты на Донбассе снова распространяют фейки про обстрелы мирных жителей военными ВСУ.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, боевики рассказывают и даже снимают не правдивые видео, как якобы злые украинские воины обстреливают мирных жителей там, где нет позиций российско-оккупационных войск.

Также оккупанты обвиняют бойцов ВСУ в нарушении Минских договоренностей, а сами говорят, что совсем не стреляют.

"Вот по такому сценарию они катают свои шоу и кормят каждый день ватрушек", - подчеркнул Штефан.

Как сообщал "Апостроф", утром 1 апреля оккупанты на Донбассе распространили очередной фейк о "зверствах" ВСУ, якобы украинские военнослужащие обстреляли и ранили двух мирных жителей. В фейковом сюжете говорится о том, что супружеская пара пенсионеров попала под "обстрел" ВСУ, находясь у себя на огороде.