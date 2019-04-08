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В Киеве возле рынка огонь охватил киоск с шаурмой: фото и видео с места ЧП

понедельник, 08 апреля 2019, 15:28

В Киеве на Березняках возле рынка загорелся МАФ с шаурмой.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua. Также были опубликованы фотографии с места событий.

О пострадавших пока информации не поступало. На месте работают пожарные и правоохранители.

По снимкам видно, что огонь практически уничтожил МАФ. К счастью, пламя не распространилось на соседние здания.

Причины возгорания пока неизвестны. Полиция начала расследование.

Напомним, что 7 апреля в Киеве произошел масштабный пожар в жилом доме, а фото и видео последствий пылающего здания опубликовали в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 апреля в Дарницком районе Киева по адресу Харьковское шоссе, 201/203 загорелся пятиэтажный бизнес-центр ModnaVilla, одного человека госпитализировали с отравлением угарным газом.

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