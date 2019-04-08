В Киеве возле рынка огонь охватил киоск с шаурмой: фото и видео с места ЧП

В Киеве на Березняках возле рынка загорелся МАФ с шаурмой.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua. Также были опубликованы фотографии с места событий.
О пострадавших пока информации не поступало. На месте работают пожарные и правоохранители.
По снимкам видно, что огонь практически уничтожил МАФ. К счастью, пламя не распространилось на соседние здания.
Причины возгорания пока неизвестны. Полиция начала расследование.
Напомним, что 7 апреля в Киеве произошел масштабный пожар в жилом доме, а фото и видео последствий пылающего здания опубликовали в сети.
Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 апреля в Дарницком районе Киева по адресу Харьковское шоссе, 201/203 загорелся пятиэтажный бизнес-центр ModnaVilla, одного человека госпитализировали с отравлением угарным газом.