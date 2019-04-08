Новые фото и видео с места страшного ночного пожара в Киеве

В воскресенье, 7 апреля, в Киеве произошел масштабный пожар в жилом доме, а фото и видео последствий пылающего здания опубликовали в сети.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Возгорание началось около 23:00 на улице Гомельской в Подольском районе столицы. Во время пожара произошло несколько взрывов баллонов, расположенных на территории пылающего дома.

"Тушение пожара осложнялось большим загромождением территории частного участка горючими материалами. Также ближайшие пожарные гидранты были со слабым давлением воды, что затрудняло водоснабжения, поэтому пожарным приходилось прокладывать магистральные линии большой протяженности", - говорится в сообщении.

Возгорание локализовали 8 апреля в 01:43, а в 03:12 пожар ликвидировали. Причины инцидента и нанесенный ущерб устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 7 апреля в Оболонском районе Киева случился пожар в одной из многоэтажек.