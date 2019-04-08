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Заговор против Украины в ПАСЕ: стали известны подробности, видео

понедельник, 08 апреля 2019, 21:11

ПАСЕ поддержала инициативу Германии по проведению срочной процедуры дебатов по упрощению процедуры снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.

Об этом рассказал член украинской делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза на видео в Facebook.

"Для этого проводили достаточно своеобразные манипуляции, в том числе с регламентом. Одним из таких манипуляций был доклад голландца Кокса, в котором прописаны изменения регламента на наложение санкций на ту или иную делегацию. Фактически, парламентскую Ассамблею лишают возможности накладывать персональные санкции на какую-либо делегацию", - написал Береза.

По его словам, "локомотивом" этих манипуляций выступили Германия, Голландия и Финляндия. Это страны, которые по словам депутата, открыто проталкивают это решение.

Береза также сообщил, что немцы являются преобладающими в этом консорциуме пайщиками и они воспользовались тем, что на заседании не присутствовали антироссийские страны (Украина сконцентрирована на выборах, Британия на Brexit).

Как сообщал "Апостроф", ранее в США подготовили новые "сдерживающие" санкции против России.

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