Названы фамилии двух бойцов ВСУ, погибших на Донбассе: опубликованы фото

С 7 апреля в зоне проведения боевых действий на востоке Украины погибли украинские военнослужащие Ярослав Чемный и Николай Неживой.

Как сообщает "UA Карпати", 31-летний житель села Угорники Ивано-Франковской области Ярослав Чемный служил по контракту и погиб на Донбассе 7 апреля. Информацию подтвердил военный комиссар Игорь Сорокопуд.

Уроженец Хмельницкой области Николай Неживой был одним из старейших бойцов 93-й ОМБр. Он погиб 8 апреля на позиции вблизи Донецкого аэропорта. Он противостоял боевикам с 2014 года, когда вступил в ряды добровольческого батальона "Айдар".

Напомним, что бойцы ВСУ освободили часть оккупированного Донбасса и закрепились на позициях вблизи Донецка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что представители ОБСЕ встретились с украинским военнослужащим Богданом Пантюшенко с позывным "Броня", который уже более четырех лет находится в плену у боевиков ДНР.