Названа главная угроза мосту в Крым: Путин серьезно просчитался

Оккупанты во время строительства моста в аннексированный Крым не учли наличие рядом мощного грязевого вулкана.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.

"Я боюсь, что инженерно-геологические изыскания использовали времен 70-х годов прошлого века, когда действительно хотели строить мост. Но тогда проект завернули, поскольку были хорошие специалисты. Ну, а сейчас у нас есть товарищ, который самый главный специалист по всем вопросам, и считает, что он может строить все, что захочет", - сказал Медовар, вероятно намекая на главу Кремля Владимира Путина.

Он также отметил, что рядом с построенным мостом есть грязевой вулкан, который проявляет активность примерно раз в 80 лет.

"Недавно по телевидению показывали, что в Азовском море, вероятно, сработал грязевой вулкан - рыбаки пришли ловить рыбу, а там двухметровые глыбы глины вышли со дна моря и колоссальный глиняный массив стал на берегу. Там такая мощь, что мост будет просто снесен", - предупредил он.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет.