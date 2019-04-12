РУС. | УКР.

пятница, 12 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 апреля

12:35
Металлургический "гигант" создает монополию на украинском рынке - СМИ
12:22
У главаря ДНР заявили о взятии в плен украинского военного: названа фамилия
12:04
Пробирает до глубины души: "Антитела" впечатлили сеть эмоциональным клипом
12:01
Появились новые фото и подробности масштабного ДТП у Мариинского парка в Киеве
11:58
Эксперт назвал причину поездок Медведчука в Кремль
11:52
Жара и дожди в мае: названы особенности погоды в Украине в последний месяц весны
11:50
Ломаченко - Кролла: онлайн видеотрансляция боя
11:50
Галасюк рассказал о рецепте резкого повышения темпов развития экономики Украины
11:40
Под Ровно бронетехника ВСУ раздавила машину: опубликованы фото
11:40
Нардеп попал в скандал из-за выборов
11:38
​В Украину сократился поток иностранных туристов: опубликованы цифры
11:21
Возможен новый Майдан: назван самый опасный сценарий переговоров Зеленского с Путиным
Все новости

Под Ровно бронетехника ВСУ раздавила машину: опубликованы фото

пятница, 12 апреля 2019, 11:40

В четверг, 11 апреля, в городе Здолбунов произошло ДТП с участием военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба управления оперативного командования "Запад".

Инцидент случился около 17:00 на перекрестке улиц Коперника и Школьная. Там в военной технике, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, отказали тормоза.

Водитель бронетранспортера, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди, и наезда на женщину с ребенком и коляской, применил ручной тормоз. В результате техника выехала на встречную полосу движения и столкнулась с гражданским легковым автомобилем.

По данным издания "Здолбуновская правда", пострадавшее авто было с иностранной регистрацией. А БТР принадлежит одной из частей Ровенского гарнизона.

Вследствие аварии никто не пострадал, остальные обстоятельств выясняется.

Как сообщал "Апостроф", в России произошла авария с участием двух военных бронетранспортеров.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: