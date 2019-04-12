Под Ровно бронетехника ВСУ раздавила машину: опубликованы фото

В четверг, 11 апреля, в городе Здолбунов произошло ДТП с участием военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба управления оперативного командования "Запад".

Инцидент случился около 17:00 на перекрестке улиц Коперника и Школьная. Там в военной технике, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, отказали тормоза.

Водитель бронетранспортера, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди, и наезда на женщину с ребенком и коляской, применил ручной тормоз. В результате техника выехала на встречную полосу движения и столкнулась с гражданским легковым автомобилем.

По данным издания "Здолбуновская правда", пострадавшее авто было с иностранной регистрацией. А БТР принадлежит одной из частей Ровенского гарнизона.

Вследствие аварии никто не пострадал, остальные обстоятельств выясняется.

Как сообщал "Апостроф", в России произошла авария с участием двух военных бронетранспортеров.