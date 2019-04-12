Машина - всмятку: появились новые фото ДТП с лихачем в Киеве

В сети опубликовали новые фотографии ДТП на Кловской в Киеве, где Hyundai влетел в припаркованный грузовик.

Снимки с места событий опубликовало сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Как известно, легковой автомобиль по непонятной причине допустил столкновение с грузовиком Ford Transit. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Hyundai.

Оба пострадавших были госпитализированы машинами "скорой" помощи.

Напомним, что в Украине планируют повысить штрафы украинским автомобилистам за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами в 10 раз.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 апреля на Одесской трассе в столице случилось страшное ДТП с пострадавшими: два автомобиля столкнулись на большой скорости.