Нападение на посла Украины в Лондоне: фото и новые детали

Появились новые детали инцидента в Лондоне, где неизвестный мужчина умышленно врезался в автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко.

Как сообщает местная пресса, сейчас нападавший задержан и находится в полицейском участке.

Известно, что никто из сотрудников посольства не пострадал.

В данный момент полиция устанавливает личность подозреваемого и мотивы нападения.

По уточненным данным, инцидент произошел возле дороги Холланд-парк в районе Кенсингтон. Полиция оцепила обе стороны дороги. По словам одного из очевидцев, неизвестный совершил около 10 выстрелов из своего автомобиля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский актер Артем Мануйлов рассказал о нападении на него в автобусе в Варшаве, когда он разговаривал по телефону с женой на украинском языке.