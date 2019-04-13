В Лондоне неизвестный протаранил машину посла Украины: подробности инцидента

13 апреля в Лондоне неизвестный протаранил автомобиль посла Украины.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, полицейские были вынуждены открыть огонь.

Инцидент произошел около 10:00 по киевскому времени.

"В автомобиль посла Украины, который был припаркован на стоянке возле украинского диппредставительства, намеренно врезалось авто", - сообщили в ведомстве.

На место прибыли полицейские, которые заблокировали машину злоумышленника. Уже в присутствии стражей порядка он еще раз ударил автомобиль посла.

В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю злоумышленника.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский актер Артем Мануйлов рассказал о нападении на него в автобусе в Варшаве, когда он разговаривал по телефону с женой на украинском языке.