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Под Киевом задержали огромную банду вооруженных титушек: фото

суббота, 13 апреля 2019, 13:50

В субботу, 13 апреля, правоохранители задержала банду людей, которые пытались захватить земли и снять с должности председателя сельского совета в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в селе Ольшанская Новоселица в Васильковском районе. На линию 102 поступил звонок с информацией о том, что большая группа неизвестных и агрессивно настроенных людей собралась около административного здания "Новоселицкое". С документами, которые вызывают сомнения в их законном происхождении, они пытались захватить аграрное предприятие.

На место прибыла патрульная полиция и задержала 50 человек, одетых в балаклавы и в камуфляжной форме. К сельсовету стянули состав местной полиции и бойцов-миротворцев, которые обеспечивают охрану общественного порядка на месте конфликта.

"По факту неправомерных действий группы лиц открыты три уголовных производства по ч. 1 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции в соседнем населенном пункте проводят обыски по месту временного проживания группы лиц-правонарушителей. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", в сети напомнили видео с митингом в Луганске в 2014 году в день рождения известного украинского поэта и писателя Тараса Шевченко, когда титушки били и топтали детей.

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