​ВСУ понесли новые потери, отомстив боевикам мощным ответным ударом

Боевики на Донбассе убили одного бойца ВСУ, еще двух ранили и получили достойный ответ - два оккупанта убиты, трое ранены.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещено минского договоренностями вооружения и потратили 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения.

Однако бойцы ВСУ отомстили за своих собратьев.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 12 апреля два оккупанта были уничтожены, три - ранены. Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника", - сообщают в ООС.

Как сообщал "Апостроф", с начала суток 11 апреля на Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.