В Одессе иностранец на элитном спорткаре устроил огненное ДТП: фото

В Одессе произошла страшная авария с элитным спортивным автомобилем, обошлось без жертв.

Об этом сообщает активист и общественный деятель Демьян Ганул на своей странице в Facebook.

Инцидент случился по адресу Николаевская дорога, 143. Там водитель спорткара Chevrolet Corvette с номерами Joker не справился с управлением и авто вылетело на трамвайные пути. В результате происшествия машина загорелась.

"По имеющейся информации, без жертв. Водитель чудом успел покинуть горящий автомобиль", - написал Ганул.

Также в посте активист отметил, что по предварительным данным, водитель спорткара является владельцем кафе на улице Пастера, 64 - No Pasaran.

Как сообщал "Апостроф", 12 апреля в Киеве на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля.