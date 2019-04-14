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​Опубликовано новое видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе

воскресенье, 14 апреля 2019, 09:24

В сети появилось яркое видео уничтожения бойцами отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" позиций боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ и блоггер Анатолий Шефан ("Штирлиц").

"Плюшка ватрушкам или очередной "Страйк". Отдельный штурмовой батальон "Донбасс-Украина" продолжает стрелять и уничтожать русских оккупантов", - подписал он видеокадры.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе, в районе Светлодарской дуги, украинские военнослужащие уничтожили блиндаж боевиков.

Ранее офицер ВСУ показал крупным планом видео удара по боевикам под Авдеевкой.

Также были представлены новые данные о ликвидированных на Донбассе боевиков НЗФ во время мощного удара украинских военнослужащих.

Ранее российские СМИ подтвердили гибель более чем одного боевика в результате недавнего удара сил ООС по позициям противника в Донбассе.

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