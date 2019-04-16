Мировая трагедия в прямом эфире: соцсети в шоке обсуждают разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери

В сети активно обсуждают события из Парижа, где 15 апреля загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери.

Известно, что по состоянию на утро 16 апреля пожарным удалось потушить крупное возгорание в парижском соборе.

Пользователи в один голос сожалеют о случившейся трагедии и вспоминают свои поездки в столицу Франции.

В свою очередь журналист "Апострофа" Екатерина Шумило в Facebook прокомментировала реакцию Министерства культуры Украины на произошедшее.

"Министерство культуры Украины готово максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора Парижской Богоматери. Обожаю этот пафос! Это мне напоминает тренинги в стиле "как стать успешным и богатым".

А можно направить этих специалистов, к примеру, на Западную Украину, где состояние замков, дворцов оставляет желать лучшего, впрочем как и другие культурные наследия по всей Украине?", - пишет она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти бесценную реликвию.