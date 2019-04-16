Пожарные с риском для жизни спасли часть собора Парижской Богоматери: есть пострадавший

В Министерстве внутренних дел Франции заявили, что часть сгоревшего собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) удалось сохранить.

Об этом заявил госсекретарь МВД Лоран Нуньес.

"Структура здания сохранена", – подчеркнул он.

По его словам, пожарным удалось добиться снижения интенсивности огня.

Однако, генерал Жан-Клод Галет, командующий парижской пожарной бригадой, сообщил, что в ходе ликвидации пожара серьезную травму получил один из спасателей.

На видео люди аплодируют пожарным:

Собор Парижской Богоматери - один из известнейших символов Парижа и мировая достопримечательность. Также является важнейшим памятником средневековой готической архитектуры. Возводился в период 1163—1345 годов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ходе пожара крыша собора Парижской Богоматери практически полностью обрушилась, также огонь охватил несущую конструкцию здания.