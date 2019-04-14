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В Киеве два авто сгорели дотла после аварии: фото и видео

воскресенье, 14 апреля 2019, 09:33

В воскресенье ночью, 14 апреля, в Киеве на площади произошло серьезное ДТП с возгоранием.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Авария случилась около 04:15 на Дарницкой площади. Там столкнулись автомобили марки Mazda 3, службы такси Uber, и Hyundai Elantra. В результате инцидента машины загорелись.

Полицию и пожарных на место происшествия вызвали очевидцы, которые стали свидетелями ДТП. Также люди пытались самостоятельно потушить огонь, который охватил авто. Но по приезду спасателей, обе машины были объяты пламенем.

"Локализовать возгорание удалось к 04:27, а полностью потушить около 04:35. В результате, оба автомобиля серьезно обгорели. На время работы экстренных служб движение по Дарницкой площади было частично ограничено", - говорится в сообщении.

По словам водителя Mazda Никиты, он выезжал с кругового движения в сторону Харьковского шоссе. В этот момент он ощутил удар, а выскочив на улицу увидел, что машины охватило пламя. Никита отметил, что двигался на зеленый сигнал светофора.

При этом водитель Hyundai ехал с Харьковского шоссе в сторону моста Патона. Он тоже утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора. В двух машинах кроме пассажиров никого не было. Чудом никто не пострадал.

Детали и причины аварии устанавливает полиция. На месте работали две единицы техники спасателей и 10 человек личного состава, а также экипажи патрульной полиции и медики.

Как сообщал "Апостроф", на трассе в Киевской области произошла авария с участием двух автомобилей, в которых пострадали люди.

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