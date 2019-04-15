В Киеве произошло жесткое ДТП на светофоре: фото и видео

14 апреля пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в столице случилось ДТП с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, подъезжая к светофору автомобили начали резко тормозить. Первым это сделал грузовой Volkswagen, после чего резко по тормозам ударил и водитель Audi. А вот ехавший позади Renault остановиться не успел и на полном ходу протаранил "немца".

От удара водитель Kangoo потерял сознание. Прохожие вытащили потерпевшего из машины и передали подоспевшим медикам. В карете скорой помощи мужчина пришел в себя, но ничего не помнил. Его госпитализировали с места ДТП. Также врачи осмотрели водителя Audi, но ехать в больницу он отказался.

На месте аварии работали два экипажа патрульной полиции. По данному адресу вызвали следственно-оперативную группу, которая установит обстоятельства аварии.

Как сообщал "Апостроф", 14 апреля под Харьковом произошло жесткое ДТП с двумя пострадавшими.