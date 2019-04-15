РУС. | УКР.

понедельник, 15 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

15 апреля

08:00
День работников уголовного розыска Украины и День культуры: какой праздник 15 апреля
07:59
​В Чикаго мощный снегопад устроил ЧП: видео
07:32
Минус семь за сутки: украинские защитники "дали прикурить" боевикам на Донбассе
07:29
​Не такие идиоты: в Украине разгорелся новый скандал из-за плакатов с Порошенко, фото
07:05
Игра престолов: опубликован трейлер новой серии восьмого сезона
06:59
В Киеве произошло жесткое ДТП на светофоре: фото и видео
06:30
Гороскоп на 15 апреля: повышения у Скорпионов и семейные проблемы у Весов
06:29
​На Донбассе убили защитника Украины родом из России: фото и его история
05:38
​Дожди и холод: опубликован актуальный прогноз погоды на начало недели
04:32
В Европе взорвали бомбу Второй мировой: опубликованы яркие видео и фото
03:30
​NASA впечатлило результатами космического эксперимента с близнецами: видео
02:28
Украинец стал звездой сети благодаря сельским нанотехнологиям: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве произошло жесткое ДТП на светофоре: фото и видео

понедельник, 15 апреля 2019, 06:59

14 апреля пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в столице случилось ДТП с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, подъезжая к светофору автомобили начали резко тормозить. Первым это сделал грузовой Volkswagen, после чего резко по тормозам ударил и водитель Audi. А вот ехавший позади Renault остановиться не успел и на полном ходу протаранил "немца".

От удара водитель Kangoo потерял сознание. Прохожие вытащили потерпевшего из машины и передали подоспевшим медикам. В карете скорой помощи мужчина пришел в себя, но ничего не помнил. Его госпитализировали с места ДТП. Также врачи осмотрели водителя Audi, но ехать в больницу он отказался.

На месте аварии работали два экипажа патрульной полиции. По данному адресу вызвали следственно-оперативную группу, которая установит обстоятельства аварии.

Как сообщал "Апостроф", 14 апреля под Харьковом произошло жесткое ДТП с двумя пострадавшими.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: