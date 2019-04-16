RU   UA  

вторник, 16 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 апреля

19:06
Здравствуй, террор: решение судов по Савченко и Шарию разозлило соцсети
19:05
В Париже потушили Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция, все подробности, фото и видео
18:35
Опубликован эпичный трейлер дебатов Зеленского и Порошенко: видео
18:29
Один из богатейших клубов мира сделал важное заявление по трагедии с Нотр-Дам
18:27
​Россия резко увеличила транзит газа через Украину: названа причина
18:22
Украина пошла на решительный шаг для спасения моряков из плена Кремля
18:15
В Киеве средь бела дня похитили мужчину: первые подробности
17:54
Киев опередил Вашингтон, Мюнхен и Мельбурн в рейтинге стартап-городов
17:54
В России боевик ДНР получил крупный срок за убийство на Донбассе: фото
17:52
В Украине накрыли банду, массово печатавшую фальшивые паспорта: фото
17:30
Россияне отличились рекордным уровнем любви к Сталину: данные свежего соцопроса
17:26
Партия Рабиновича-Медведчука занимает второе место на выборах в Раду – опрос КМИС
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине накрыли банду, массово печатавшую фальшивые паспорта: фото

вторник, 16 апреля 2019, 17:52
переглянути новину українською

Сотрудники СБУ разоблачили преступную группировку, занимавшуюся переправкой лиц через границу с использованием поддельных документов.

Об этом сообщает пресс-центр службы.

"Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники наладили массовое производство и сбыт фальшивых внутренних паспортов Украины и РФ, видов на жительство, документов, которые предоставляли право беспрепятственного пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленники также изготавливали другие официальные документы, в том числе госакты на землю. Фальшивки они сбывали через разветвленную сеть посредников почти по всей стране.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи поддельных видов на жительство и паспорта гражданина Украины для пересечения государственной границы двум гражданам одной из стран Средней Азии по $2,5 тыс.", - сказано в сообщении.

Задержаны трое участников группировки. Во время обысков в помещениях фигурантов дела обнаружены сотни поддельных печатей и штампов, тысячи бланков различных государственных учреждений и министерств, десятки изготовленных поддельных документов, среди которых паспорта гражданина Украины, паспорта РФ.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее налоговики совместно правоохранителями в Ровенской области раскрыли очередную мошенническую схему легализации евроблях.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: