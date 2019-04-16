В Украине накрыли банду, массово печатавшую фальшивые паспорта: фото

Сотрудники СБУ разоблачили преступную группировку, занимавшуюся переправкой лиц через границу с использованием поддельных документов.

Об этом сообщает пресс-центр службы.

"Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники наладили массовое производство и сбыт фальшивых внутренних паспортов Украины и РФ, видов на жительство, документов, которые предоставляли право беспрепятственного пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленники также изготавливали другие официальные документы, в том числе госакты на землю. Фальшивки они сбывали через разветвленную сеть посредников почти по всей стране.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи поддельных видов на жительство и паспорта гражданина Украины для пересечения государственной границы двум гражданам одной из стран Средней Азии по $2,5 тыс.", - сказано в сообщении.

Задержаны трое участников группировки. Во время обысков в помещениях фигурантов дела обнаружены сотни поддельных печатей и штампов, тысячи бланков различных государственных учреждений и министерств, десятки изготовленных поддельных документов, среди которых паспорта гражданина Украины, паспорта РФ.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее налоговики совместно правоохранителями в Ровенской области раскрыли очередную мошенническую схему легализации евроблях.