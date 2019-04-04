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Сепарок с тигром: топ-чиновник СБУ показал фото мужчины, взорвавшего авто украинского разведчика

четверг, 04 апреля 2019, 14:20

Советник СБУ Ярослав Антоняк показал интересные фото диверсанта, устроившего подрыв автомобиля офицера разведчика в Киеве в четверг, 4 апреля.

Снимки он выложил в Facebook.

"Перед этим взорвали руководителя из ГУР МО - Максима Шаповала. Интересный такой сепарок пробовал сегодня ночью украинского разведчика взорвать. Татухи Тигр-ягуар, солнце-маори. Может даже кадровый и завезенный сюда хз какими путями. Но бывают и неконтролируемые подрывы. И без рук остаются сами подрывники", - написал он, выложив в подтверждение своих слов фото татуировок раненного диверсанта.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео момента подрыва автомобиля разведчика в Киеве.

Также журналист раскрыл подробности о диверсанте, который пытался убить офицера-разведчика в Киеве.

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