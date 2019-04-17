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Нотр-Дам после пожара: появились фото важной находки и снятое внутри видео

среда, 17 апреля 2019, 16:41
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Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

"Невероятно: один из наших коллег из Объединения компаний по реставрации исторических построек нашел среди завалов петуха, украшавшего верх шпиля Нотр-Дама. Интуиция его не подвела", - написал глава Французской федерации строителей Жак Шаню в Twitter.

Шаню опубликовал фотографию, на которой видно, что выполненный из меди петух не сильно пострадал при падении.

Днем ранее, когда во время сильного пожара шпиль рухнул, французские СМИ сообщали, что фигурка петуха - один из известных элементов украшения собора, - наверняка безвозвратно утрачена.

Как сообщал "Апостроф", президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что реконструкция сгоревшего собора Парижской Богоматери будет проведена за пять лет.

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