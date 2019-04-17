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В Киеве из-за масштабного ДТП пьяный водитель чуть не стал жертвой "суда Линча": фото

среда, 17 апреля 2019, 10:14
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На улице Николая Голего в Киеве примерно в 5:30 утра водитель-иностранец в состоянии алкогольного опьянения на своем BMW устроил масштабную аварию, врезавшись в припаркованные автомобили.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, первый удар пришелся по Volkswagen, затем - Mitsubishi (после удара авто отбросило в дерево) и Mercedes, который от удара отбросило в Toyota.

"Сам водитель-виновник оказался довольно агрессивным и постоянно делал вид, что не понимает украинский или русский язык и требовал, чтобы с ним общались по-арабски. Единственное, что удалось узнать, что в Украину он приехал для обучения и то, что пьян в хлам"- говорится в сообщении.

Известно, что в салоне с пьяным водителем было 4 женщины, которые рассказали, что они все вместе отдыхали и распивали алкоголь.

Агрессивные владельцы разбитых авто пытались устроить прямо на месте виновнику ДТП "суд Линча". Понимая, что "пахнет побоищем" водитель BMW сделал вид, что ему плохо и вместе с двумя женщинами поехал в больницу.

Как сообщал "Апостроф", 14 апреля под Киевом пьяный кандидат в депутаты устроил серьезное ДТП, врезавшись в авто на светофоре.

Ранее в Одессе иностранец на элитном спорткаре устроил огненное ДТП.

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