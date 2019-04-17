Виноваты дьявол и Альдебаран: в сети смеются над "астральной" версией пожара в Нотр-Даме

В сети продолжают активно обсуждать главное событие этой недели во всем мире - пожар в Соборе Парижской Богоматери, который едва полностью не уничтожил историческое здание.

Как написал астролог Влад Росс на своей странице в Facebook, произошедшее событие можно связать с соединением Марса (планеты огня) с дьвольской звездой Альдебаран.

По его словам, данная звезда является наряду с Антаресом осью катастроф.

"Соединение привело к пожару в Соборе Парижской Богоматери, который сам по себе зажегся и горел!" - написал он.

Тем временем пользователи соцсетей обсуждают заявление астролога.

"Какой Зеленский? Вот где настоящие наркоманы!", "Не, это народная медицина - грибы и все такое, Полный Альдебаран:)))", "В общем баран с Альдебарана", "Надеюсь, его повязали уже, Альдебарана?", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали фото 10 исторических зданий в Киеве, ставших жертвами пожаров.