Под Киевом произошло страшное смертельное ДТП: фото

17 апреля на трассе под Киевом произошла ужасная авария с летальным исходом.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Авария случилась на Одесской трассе между селами Калиновка и Глеваха.
"Один из автомобилей практически полностью смят. Полиция уточняет информацию о пострадавших и выясняет детали аварии", - говорится в сообщении.
В то же время по данным информационного агентства "Погляд", водитель эвакуатора, который перевозил два автомобиля, врезался в грузовик, который двигался впереди.
В результате ДТП водитель эвакуатора погиб на месте. Кабина, в которой он находился, получила серьезные повреждения, к тому же сверху на нее упали автомобили, которые перевозил эвакуатор.
По словам очевидцев, спасателям пришлось вырезать погибшего водителя из транспортного средства.
Как сообщал "Апостроф", под Киевом на трассе произошло ДТП с участием грузового автомобиля, который упал в кювет.