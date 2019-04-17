В Киеве Porsche попал в жесткое ДТП с внедорожником: видео

В среду, 17 апреля, в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя видео с места ЧП.

"Серьезное ДТП с пострадавшими произошло на Грушевского (на промежутке дороги от гостиницы Салют до станции метро Арсенальная в сторону метро). Там дорогу не поделили Porsche и Mitsubishi Pajero. Врачи оказывают помощь пострадавшим. Информация о причинах аварии устанавливаются. Движение транспорта ограничено", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 14 апреля под Киевом пьяный кандидат в депутаты устроил серьезное ДТП, врезавшись в авто на светофоре.

Ранее в Одессе иностранец на элитном спорткаре устроил огненное ДТП.

Также в Киеве из-за масштабного ДТП пьяный водитель чуть не стал жертвой "суда Линча".