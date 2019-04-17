RU   UA  

среда, 17 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

17 апреля

21:06
Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы
21:03
В Харькове из-за ЧП образовалось кипящее озеро: фото и видео
20:59
Порту - Ливерпуль: стартовые составы
20:18
В России умер пропагандист Путина из базы "Миротворца"
20:14
"Шахтер" с боем вышел в финал Кубка Украины
19:52
В Киеве Porsche попал в жесткое ДТП с внедорожником: видео
19:49
В Киеве запускают необычные shuttle-маршрутки: пассажиры могут сами составить маршрут
19:43
СБУ и таможня в Николаевской области блокируют импорт товаров из Европы - предприниматели
19:30
Дебаты Зеленского и Порошенко: гендиректор "Олимпийского" выдал интересное заявление
19:05
Пожар в Нотр-Даме: настоятель собора выступил с печальным заявлением
18:42
Суд в Киеве арестовал скандального экс-нардепа
18:38
Юрист рассказал о коррупционных схемах в Центре бесплатной правовой помощи
Все новости

В Киеве Porsche попал в жесткое ДТП с внедорожником: видео

среда, 17 апреля 2019, 19:52
переглянути новину українською

В среду, 17 апреля, в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя видео с места ЧП.

"Серьезное ДТП с пострадавшими произошло на Грушевского (на промежутке дороги от гостиницы Салют до станции метро Арсенальная в сторону метро). Там дорогу не поделили Porsche и Mitsubishi Pajero. Врачи оказывают помощь пострадавшим. Информация о причинах аварии устанавливаются. Движение транспорта ограничено", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 14 апреля под Киевом пьяный кандидат в депутаты устроил серьезное ДТП, врезавшись в авто на светофоре.

Ранее в Одессе иностранец на элитном спорткаре устроил огненное ДТП.

Также в Киеве из-за масштабного ДТП пьяный водитель чуть не стал жертвой "суда Линча".

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: