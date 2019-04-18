Страшный пожар в Нотр-Даме: озвучена возможная причина

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, вероятно, стало короткое замыкание.

Об этом сообщает издание CNN.

Такую причину пожара в Нотр-Даме рассматривает следствие. Как сообщил собеседник издания, "на данном этапе не исключаются и другие гипотезы".

Напомним, масштабный пожар в столице Франции, Париже, в мировом памятнике истории и архитектуры, соборе Парижской Богоматери, произошел 16 апреля.

Также в сети опубликовали множество фотографий и видеозаписей последствий пожара.

Кроме этого пользователи сети начали активное обсуждение в интернете данного события и причин возгорания.

Как ранее сообщал "Апостроф", собор Парижской Богоматери может закрыться для посетителей на пять-шесть лет в связи с восстановительными работами из-за пожара 15 апреля.