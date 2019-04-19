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Резонансное убийство девушки в Тернополе: появились фото и видео суда над парнем-"демоном"

пятница, 19 апреля 2019, 07:39
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Подозреваемого в убийстве 27-летней девушки в Тернополе Андрея Горбатюка, которого успели прозвать парнем-"демоном", оставили под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Суд над вероятным убийцей состоялся 18 апреля. На нем присутствовали родственники убитой, а также ее бывший сожитель, который во время заседания попытался прорваться к подозреваемому, но его вывели из зала в наручниках.

Сам Горбатюк заявил, что очень сожалеет о случившемся.

"Ничего не помню, пришел не к ней, а к ее бывшему мужу", - сказал он.

По его словам, он часто бывал в реабилитационных центрах, где у него "поехала крыша". В тот день погибшая решила поговорить с ним на эту тему, после чего, со слов Горбатюка, он ничего не помнит.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полицейские задержали подозреваемого в убийстве 27-летней девушки в Тернополе Андрея Горбатюка.

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