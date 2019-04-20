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На Донбассе задержали боевика-разведчика ЛНР: опубликовано видео

суббота, 20 апреля 2019, 16:35
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На блокпосту "Петропавловка" в Станично-Луганском районе полиция задержала 46-летнего боевика разведывательного взвода так называемой ЛНР.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

"Во время проверки документов пассажиров автобуса был обнаружен и задержан 46-летний мужчина. По базами данных он значился как лицо, принимавшее участие в незаконных вооруженных формированиях", - отметили в полиции.

Правоохранители установили, что мужчина в период с марта по июнь 2015 проходил службу в разведывательном взводе "ополчения", которое находилось под руководством Конкина А.Г. и дислоцировался в городе Ровеньки Луганской области.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации ЛНР, а в сети показали видео операции.

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