Появилось оперативное видео задержания боевика ЛНР в Запорожье

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации ЛНР, а в сети показали видео операции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должности" стрелка так называемого "2 батальона 11 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса "Восток" ДНР", он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой области.

Также силовикам стало известно, что в октябре 2015 года злоумышленник покинул ряды незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР и поступил в "7 отдельную мотострелковую бригаду 2 армейского корпуса" террористической организации ЛНР.

Отмечают, что после полученного ранения боевик приехал в Запорожье на реабилитацию и временно устроился на работу в одну из частных охранных структур.

Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь в городе, злоумышленник поддерживал связи с представителями террористических организации ЛНР-ДНР. По оперативной информации он планировал вернуться на временно оккупированную территорию Украины и присоединиться к боевикам.

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире фигуранта дела средства связи, с помощью которых он общался с представителями незаконных вооруженных формирований. Следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 9 марта военнослужащие одного из подразделений бригады Объединенных сил на Северодонецком направлении задержали боевика ЛНР.