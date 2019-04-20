Под Черкассами убили женщину-таксиста, бежавшую от боевиков ДНР: фото

В Черкасской области 19 апреля полиция задержала двух человек, подозреваемых в убийстве молодой женщины, работавшей водителем такси.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Про исчезновение 33- летней дочери заявила в полицию ее мать. Уже вечером правоохранители нашли авто пропавшей женщины, а позже задержали двух мужчин 1990 и 1992 года рождения. Известно, что ранее они уже попадали в тюрьму. Сейчас задержанные дают показания.

Аброськин отметил, что убитая - переселенка из Донецка, которая ради выживания вынуждена была работать в такси на собственном автомобиле.

"Убитая проживала вместе с мамой. Женщины убежали от войны ради жизни, но смерть более младшую нашла в мирной Черкасской области. Цена жизни - автомобиль и карманные деньги женщины", - написал замглавы полиции.

Ранее гражданин Беларуси, разыскиваемый в своей стране за мошенничество, убил под Киевом ради денег 36-летнего водителя такси.

Как сообщал "Апостроф", в феврале в Бердянске в машине такси зарезали водителя.