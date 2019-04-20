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Под Львовом третьи сутки горит свалка: подробности и фото

суббота, 20 апреля 2019, 17:28
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Во Львовской области пожарные уже третьи сутки тушат огонь, который охватил мусорную свалку.

Об этом сообщают на странице "Нео Радио - 100.5 FM Червоноград" в Facebook.

Возгорание произошло в Сокальском районе на свалке площадью 4 га. Отмечают, что возгорание распространилось на территорию площадью 3 га. А продукты горения уже третьи сутки отравляют воздух расположенного рядом села Стреминь.

"Возле села Стреминь Великомостивской ОТО с четверга (18 апреля - ред.) горит свалка коммунального предприятия Великомостивского городского совета. Огнем охвачена территория в 3 га. Площадь всей свалки - 4 га. Вследствие ветра и горения мусора едкий дым задымляет село Стреминь. Пожар тушат пожарные с Великомостивской пожарной части", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Подгородном Днепровского района Днепропетровской области несколько дней тушили пожар на мусорной свалке.

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