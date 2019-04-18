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В Киеве вспыхнул масштабный пожар в жилом доме: опубликованы фото и видео

четверг, 18 апреля 2019, 06:58
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В ночь на 18 апреля в Шевченковском районе Киева в жилом многоэтажном доме начался масштабный пожар.

Как сообщает "Информатор", здесь загорелась крыша дома по улице Древлянская, 20\2. Прибывшие на место спасатели в срочном порядке эвакуировали жильцов.

По предварительной информации, пламя вспыхнуло на чердаке. Возгорание достигло площади в 200 квадратных метров. Часть крыши над одним из подъездов сгорела и обвалилась.

На ликвидацию возгорание прибыли 12 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.

Огонь удалось затушить около 00:50, во время инцидента никто не пострадал.

Точные причины возгорания установит экспертиза.

Ранее "Апостроф" сообщал, что собор Парижской Богоматери может закрыться для посетителей на пять-шесть лет в связи с восстановительными работами из-за пожара 15 апреля.

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