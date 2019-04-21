Рот закрой, тварь: разгорелся громкий врачебный скандал из-за обращения с младенцем в больнице Киева

Главный редактор журнала Pink Валерия Квасневская обвинила врачей городской детской клинической больницы №1 в Киеве в халатности и жестоком обращении с ее годовалым ребенком.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мы с дочкой лежим сейчас в стационаре 1 городской больницы на Богатырской. Попали мы сюда с неведомой х****й в виде 40 температуры и тяжелой анемии. Первые сутки сдавали анализы, кололи антибиотик, наблюдали. Надо сказать, гематолог Чередниченко Наталья отличная и палата будто мы таки дошли в Европу. На этом все плюсы заканчиваются и начинается моя история", – рассказывает Квасневская.

По ее словам, сперва в соседней палате появился ребенок, больной корью.

"Корь опознали только спустя сутки - все это время был контакт. Почему ребенок оказался в обычном отделении педиатрии, а не в инфекционном, спросите вы? Никто не знает", – пишет мать.

Затем у ее маленькой дочки из-за многочисленных анализов и капельниц выпал катетер. Медсестра не стала его вставлять, а отнесла ребенка в реанимацию, при этом мать туда пускать не стали.

"Дальше происходят 20 минут кромешного ада, который я не пожелаю никому и никогда, кроме Нины (так зовут медсестру, – прим. ред.). 20 минут мой ребенок разрывался, будто его режут. Она боится врачей, я давно это знаю, потому что мы не первый раз в больнице, но я всегда рядом с ней, и поначалу плач не показался мне странным. Я успокаиваю себя тем, что это скоро пройдет, ей вставят катетер и вернут. Но тут я слышу мужской голос, который кричит моему годовалому ребенку "Рот закрой, тварь", – описывает ситуацию Квасневская.

"Мужчина орал на мою девочку не один, и не два раза. После моих звонков в домофон, стуков в дверь и криков я услышала "Ану глянь, кто это, если ее мама - не пускай", – добавляет она.

На ситуацию отреагировал народный депутат Мустафа Найем.

"С большим трудом дозвонились до главврача. Установили состав бригады, которая была с малышом. Написали заявление в полицию. Завтра отправим обращения в Минздрав и городскую администрацию. Если врачи не будут допрошены и попытаются ситуацию замять, обнародуем… Сейчас очевидно, что нарушался приказ МОЗ о допуске в реанимацию матери ребёнка. И есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с ребёнком", – написал он в Facebook.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в городе Подольске Одесской области после проведения операции по удалению аденоидов умер 8-летний мальчик.