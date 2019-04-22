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Опубликовано видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе

понедельник, 22 апреля 2019, 22:01
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В сети появилось яркое видео удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе.

Соответствующие кадры опубликованы на странице Центра волонтеров "People's Project" в Facebook.

"Мы уже как и привыкли к постоянным обстрелов со стороны террористов, к раненым и погибших с нашей стороны. Но на днях отличились уже наши ребята: два точных выстрела, минус два вражеских блиндажа. Деталей, извините, рассказать не можем. Однако знайте: они там, они, наши военные оберегают нас от всех ужасов войны и умело и эффективно уничтожают врага", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал новое видео воздушного удара по позициям подконтрольных России боевиков на Донбассе.

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