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Под Сумами семья погибла в жуткой аварии: фото и детали про осиротевшего ребенка

понедельник, 22 апреля 2019, 11:31
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21 апреля в Сумской области в результате столкновения двух автомобилей и последующего возгорания в одной из них погибли четыре человека.

Как сообщили в Национальной полиции области, в ДТП также пострадал несовершеннолетний ребенок, которого в тяжелом состоянии госпитализировали.

Автомобили столкнулись в районе села Шаповаловка Конотопского района. Выжить удалось лишь одному человеку.

Как сообщили в Управлении культуры Сумской областной государственной администрации, в ДТП чудом выжил Богдан Горлач, который занимается танцами в клубе "Элит-Данс".

"Его родители погибли. Сейчас Богдан находится в тяжелом состоянии в реанимации. За его жизнь борются врачи. Просим всех неравнодушных приобщиться к сбору средств на лечение юноши", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые фотографии и видео с места ДТП в Киеве, где водитель на скорости влетел в остановку, на которой находились люди.

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