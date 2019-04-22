Под Сумами семья погибла в жуткой аварии: фото и детали про осиротевшего ребенка

21 апреля в Сумской области в результате столкновения двух автомобилей и последующего возгорания в одной из них погибли четыре человека.

Как сообщили в Национальной полиции области, в ДТП также пострадал несовершеннолетний ребенок, которого в тяжелом состоянии госпитализировали.

Автомобили столкнулись в районе села Шаповаловка Конотопского района. Выжить удалось лишь одному человеку.

Как сообщили в Управлении культуры Сумской областной государственной администрации, в ДТП чудом выжил Богдан Горлач, который занимается танцами в клубе "Элит-Данс".

"Его родители погибли. Сейчас Богдан находится в тяжелом состоянии в реанимации. За его жизнь борются врачи. Просим всех неравнодушных приобщиться к сбору средств на лечение юноши", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые фотографии и видео с места ДТП в Киеве, где водитель на скорости влетел в остановку, на которой находились люди.