Пьяный водитель с агрессивным пассажиром устроил ДТП в Киеве: опубликованы фото

Ночью на понедельник, 22 апреля, в Киеве пьяный водитель устроил автомобильную аварию.

Об этом сообщило издание dtp.kiev.ua в Facebook.

"Нетрезвого водителя автомобиля Ford Mustang остановили за езду без включённого ближнего света в 3 часа ночи. Обнаружив явные признаки алкогольного опьянения, предложили пройти тест на драгер – отказался. По процедуре предложили подъехать на стационарное освидетельствование – отказался".

Также сообщается о пьяном пассажире авто, попавшего в аварию, который оказывал сопротивление аресту.

"При этом пассажир автомобиля, ещё более пьяный, оказывал сопротивление сотрудникам полиции и очень много умничал"

В издании отметили, что в течение долгого времени полицейские не могли найти свидетелей для оформления ДТП, поскольку водители проезжали мимо, не желая идти на контакт с правоохранителями.

"Патрульные полицейские в течение получаса пытались найти свидетеля для оформления пьяного водителя. Узнав, для чего его просят остановиться, водители наотрез отказывались наблюдать процесс и вносить свои данные… Вызывает удивление потрясающая водительская солидарность –водители категорически отказывались участвовать в процессе наказания пьяного сородича", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 19 апреля, в Киевской области автомобиль, за рулем которого находилась жена народного депутата Игоря Мосийчука - Влада Карпенко, сбил скутериста.