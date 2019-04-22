​Стало известно о новых потерях ВСУ на Донбассе

22 апреля боевики на Донбассе убили одного украинского военнослужащего, еще одного ранили.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил, из них дважды - с применением запрещенного минского соглашениями вооружение - минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранения.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Как сообщал "Апостроф" сутки субботу, 20 апреля, в зоне действия Операции Объединенных сил были ликвидированы четверо боевиков незаконных вооруженных формирований.