Жертвами теракта в Шри-Ланке стали дети миллиардера из списка Forbes: фото

В результате теракта на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей бизнесмена из Дании Андерса Холька Поульсена.

Об этом сообщает издание Politiken.

Известно, что Поульсен с семьей путешествовал по стране. Однако обстоятельства гибели детей неизвестны.

"К сожалению, мы можем это подтвердить. Мы просим вас уважать конфиденциальность, и у нас нет других комментариев", - заявили в пресс-службе бизнесмена.

Отметим, что Андерс Хольк Поульсен - самый богатый человек Дании и занесен в список Forbes. Он также крупнейший акционер сети розничной торговли одеждой Asos и владелец таких брендов, как Jack&Jones. Поульсен является крупнейшим частным землевладельцем Шотландии.

Как сообщал "Апостроф", жители Шри-Ланки рассказали о ситуации в стране после массовых терактов.