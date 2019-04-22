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Жертвами теракта в Шри-Ланке стали дети миллиардера из списка Forbes: фото

понедельник, 22 апреля 2019, 14:26
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В результате теракта на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей бизнесмена из Дании Андерса Холька Поульсена.

Об этом сообщает издание Politiken.

Известно, что Поульсен с семьей путешествовал по стране. Однако обстоятельства гибели детей неизвестны.

"К сожалению, мы можем это подтвердить. Мы просим вас уважать конфиденциальность, и у нас нет других комментариев", - заявили в пресс-службе бизнесмена.

Отметим, что Андерс Хольк Поульсен - самый богатый человек Дании и занесен в список Forbes. Он также крупнейший акционер сети розничной торговли одеждой Asos и владелец таких брендов, как Jack&Jones. Поульсен является крупнейшим частным землевладельцем Шотландии.

Как сообщал "Апостроф", жители Шри-Ланки рассказали о ситуации в стране после массовых терактов.

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