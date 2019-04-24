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На Волыни две школьницы устроили жестокую драку: опубликовано видео

среда, 24 апреля 2019, 23:28
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На Волыни на школьном дворе после уроков подрались две ученицы, а сверстники-очевидцы снимали конфликт на видео.

Об этом сообщает ТСН.

Конфликт произошел между двумя девочками-подростками, который перерос в драку. Она произошла на глазах у сверстнико, которые со стороны наблюдали за происходящим и снимали действо на телефон.

На видео, которое сняли ребята, видно, как девушки таскают друг друга за волосы, потом дерутся ногами. Когда 12-летняя школьница падает, то 15-летняя начинает избивать ее кулаками. Пока одни снимали все на телефоны, десятиклассник Тарас с приятелями взялся разнимать школьниц.

Подруга одной из девушек выложила видео в сеть и под ним оставила сообщение: "Ты выиграла, мое же ты золотце". Школьница, которую бросили об асфальт, побежденной себя тоже не считает. "Думаю, я достойна победы. Она меня только в дихалку ударила. Мое лицо целое", - написала она у себя на странице в соцсети.

Почему между девушками произошла драка, школьники озвучивают разные версии. "Сначала говорили, что из-за парня, поскольку они были лучшими подругами. Потом оказалось, что девушки дрались из-за того, что одна обзывала другую непристойными словами", - рассказывает школьник Вербковской школы Тарас Горькавий.

"В школах об обеих девушек рассказывают только хорошее. Мол, девушки коммуникабельные, активные в школьной жизни, имеют много друзей. Говорят, что обе девушки из благополучных семей. Кроме того, школьницы давно дружат и вместе ходят в танцевальный кружок", - говорится в сообщении.

После инцидента в школах провели собрание. Родители обеих учениц от комментариев отказались, но заявили, что претензий не имеют. В полицию ни одна из семей не обратилась. Зато руководители школ под впечатлением от видео заявления туда написали.

"Обязательно пообщаемся с родителями и детьми. Будет принято законное решение, виновности лица согласно рассмотрению будут привлечены к ответственности", - сказала инспектор полиции Татьяна Козий.

Как сообщал "Апостроф", в селе Вишенки, Киевской области, девочку из 9 класса избила другая школьница: ее друзья снимали это на видео.

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