Украинский военный озвучил впечатляющие потери боевиков: названа цифра

С 20 по 23 апреля на востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил погибло не менее 12 оккупантов, еще 18 боевиков получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Он добавил, что также удалось уничтожить одну единицу боевой техники боевиков - БМП.

"В связи с увеличением потерь российские оккупанты увеличили количество хаотичных обстрелов по подразделениям ОС с разных калибров, включая и запрещенное вооружение.

На все случаи применения противником оружия, воины ОС давали адекватный ответ, для сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - написал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали фото боевика террористической организации с Донбасса с характерной внешностью персонажа советских фильмов и картин эпохи позднего соцреализма.