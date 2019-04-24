В Киеве мотоцикл попал в жесткое ДТП с легковушкой: фото и видео

Поздним вечером 23 апреля в Голосеевском районе Киева на перекрестке улиц Михаила Максимовича и переулка Охтырского столкнулись автомобиль Saab 9000 и мотоцикл Honda.

Как сообщает "Информатор" с места событий, в результате ДТП пострадала девушка-пассажир мотоцикла.

Отмечается, что мотоцикл двигался по Максимовича и поворачивал налево, а легковой автомобиль двигался в сторону станции метро "Васильковская".

По неустановленной пока причине транспортные средства столкнулись. Пассажирку мотоцикла госпитализировали с места аварии с переломом ноги.

Детали инцидента выясняются правоохранителями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 23 апреля в Голосеевском районе в столице произошла тройная авария, в результате которой три человека были госпитализированы.