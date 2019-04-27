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Резонансное ДТП в Харькове: стало известно о циничных требованиях Зайцевой

суббота, 27 апреля 2019, 09:24
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Фигурантка дела о масштабной смертельной аварии в Харькове Елена Зайцева требует пересмотреть приговор и смягчить его.

Об этом сообщает журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

Так, Зайцева считает, что ее должны отпустить "условно". Она утверждает, что "проскочила бы", если бы не второй участник аварии Геннадий Дронов.

"Степень вины своей и Дронова Зайцева оценивает как 70 - Дронов и 30 - она. Просит отменить приговор. Новый приговор назначить до пяти лет лишения свободы и освободить от наказания на испытания. То есть отпустить "условно". Гражданские иски разделить также 70 на 30", – написала Доцяк.

Как отметила журналистка, Зайцевой не понятна степень ее вины, и за какие именно действия получила 10 лет. Также девушка не понимает на какой сигнал светофора она выехала на перекресток - желтый или красный.

Как сообщал "Апостроф", апелляционный суд вернул материалы дела о смертельном ДТП на улице Сумской из-за того, что обвиняемая Елена Зайцева прочла лишь один из 13 томов дела.

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