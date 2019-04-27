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Волонтеры рассекретили участие моряков Путина в захвате Крыма: опубликованы фото

суббота, 27 апреля 2019, 14:59
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Волонтеры собрали доказательства непосредственного участия личного состава 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей РФ в военной агрессии против Украины.

Об этом сообщают на сайте международного сообщества InformNapalm.

По данным волонтеров, на сегодняшний день это подразделение отсутствует в перечне подразделений ВС РФ и кораблей ЧФ РФ, причастных к захвату Крыма, составленном Военной прокуратурой Украины.

Также волонтеры рассекретили личные данные военнослужащих. Один из них - Кащеев Константин Константинович. Он родился 27.12.1992 года в российском городе Санкт-Петербург. В 2003 году окончил Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Был призван на военную службу осенью 2013 года. Личный номер военнослужащего - ВЕ-300089. Служил в морской разведке, на среднем разведывательном корабле "Лиман". Этот корабль входил в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей ЧФ РФ, в/ч 53189, ППД - Севастополь, временно оккупированный Крым.

В социальном профиле соцсети "ВКонтакте" Кащеев опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней. Также в его фотоальбоме есть фото, сделанные на борту корабля "Лиман". На другом изображении проведена идентификация характерных элементов корабля.

Кроме этого, то, что Кащеев служил именно на "Лимане", подтверждается информацией из профиля его сослуживца Владислава Муратова. Он также указал на своей странице место службы. Также в фотоальбоме Муратова есть групповые фотографии периода службы, на которых опознан Кащеев.

Волонтеры отмечают, что сегодня в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей входят средние разведывательные корабли (СРК) "Иван Хурс", "Приазовье", "Экватор", "Кильдин". Ранее в него также входил средний разведывательный корабль "Лиман", но 27 апреля 2017 года он столкнулся со скотовозом Yozarsif-H, который шел под флагом Республики Того (Африка), и затонул. Позже на его место в дивизион прибыл корабль "Иван Хурс".

Любопытно, что за несколько месяцев до гибели, в феврале 2017 года, СРК "Лиман" наблюдал за военно-морскими учениями НАТО "Морской щит" в Черном море. В учениях принимала участие и Украина.

На форумах и в социальных сетях можно найти немало остроумных комментариев по поводу столкновения российского корабля-разведчика со скотовозом.

"СРК "Лиман" был оснащен секретной аппаратурой, которую пришлось уничтожить. Для расследования причин инцидента была создана специальная комиссия. Одна из версий связывала случившееся с действиями ответственных лиц на корабле, которые не снизили его скорость в условиях плохой видимости. Издание "Думская" со ссылкой на собственные источники в оккупированном Севастополе сообщило, что в момент инцидента офицерский состав, вахтенный офицер и командир "Лимана" были пьяны, и на главном командном пункте оставались только неопытные матросы. Радиометрист сообщал командованию о приближении скотовоза, но оно, ввиду своего состояния, не смогло отреагировать. В результате скотовоз въехал в борт "Лимана". Вода хлынула в машинное отделение, и корабль начал тонуть. Российские моряки перебрались на борт скотовоза, а "Лиман" пошел на дно", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", волонтерам удалось на основании информации из российских соцсетей установить личность еще одного военного РФ, который участвовал в оккупации Крыма.

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