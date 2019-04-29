В Украине выпал снег с гигантским градом: опубликованы фото и видео

В Тернопольской области вечером 28 апреля выпал снег с градом.

Фото опубликованы на странице в Facebook депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

Снимки сделаны на трассе Тернополь-Львов возле села Озерное.

"А в Николаеве ливень и гроза была. И немного град", - написал один из комментаторов.

Также в сети появилось видео ливня с градом в Тернопольской области.

Как сообщал "Апостроф", 28 апреля в Житомирской области выпал сильный град. Видимость на дороге была существенно затруднена, из-за чего водители были вынуждены припарковать свои авто на обочине дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Ранее появились фото заснеженных Карпат в конце апреля.

Также в апреле снегом засыпало остров Кипр. Мощный снегопад накрыл горный массив Тродос, а также ближайшие города и села.