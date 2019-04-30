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В Киеве вооруженный "герой парковки" угрожал прохожим: фото

вторник, 30 апреля 2019, 23:51
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В Киеве, на улице Урловской водитель припарковал свой автомобиль на детской площадке, а после того, как прохожие сделали ему замечание, он достал нож и начал им угрожать.

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

Отмечается, что после нападок водителя на людей, несколько мужчин его задержали. На место была вызвана полиция, виновник происшествия был задержан.

"В Киеве на Урловской такое "чудо" припарковалось на свежем газоне на детской площадке. После замечания, достал нож и начал угрожать, что всех порежет. Мужчины его задержали до приезда полиции", - отметили в паблике.

Пользователи в комментариях к посту предложили ввести более жесткие меры для "героев парковки" и похвалили мужчин, которые задержали водителя.

"За такое я бы лишил бы гражданства".

"Тот случай, когда мужики оказались настоящими мужиками!"

"Мужчины правильно сделали!"

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве обнаружили наглого "героя парковки", который нарушил сразу три пункта ПДД: влез на тротуар, в зеленую зону и одновременно оставил часть авто на проезжей части.

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