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В Сирии из "Градов" открыли огонь по российской авиабазе: опубликованы фото

четверг, 02 мая 2019, 14:25
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Российская авиационная база Хмеймим, расположенная в Сирии, подверглась массированной атаке из "Градов", в результате чего погиб один мирный житель и еще четверо получили ранения.

Как сообщают российские СМИ, атаку провели "боевики "Хайат Тахрир аш-Шам".

"Сегодня утром исламисты выпустили несколько реактивных снарядов типа "Град" по российской авиабазе. Однако из-за того, что боевики вынуждены вести огонь с предельной для такого типа боеприпасов дальности (38-40 км), большая часть ракет упала в сельской местности восточнее Хмеймима", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что при обстрелах боевиков фиксировались факты срабатывания российских сил ПВО.

В результате был нанесен материальный ущерб гражданскому имуществу, отмечают российские журналисты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на севере Сирии в провинции Хама в результате боевых действий погибли четверо российских военнослужащих.

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