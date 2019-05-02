В Сирии из "Градов" открыли огонь по российской авиабазе: опубликованы фото

Российская авиационная база Хмеймим, расположенная в Сирии, подверглась массированной атаке из "Градов", в результате чего погиб один мирный житель и еще четверо получили ранения.

Как сообщают российские СМИ, атаку провели "боевики "Хайат Тахрир аш-Шам".

"Сегодня утром исламисты выпустили несколько реактивных снарядов типа "Град" по российской авиабазе. Однако из-за того, что боевики вынуждены вести огонь с предельной для такого типа боеприпасов дальности (38-40 км), большая часть ракет упала в сельской местности восточнее Хмеймима", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что при обстрелах боевиков фиксировались факты срабатывания российских сил ПВО.

В результате был нанесен материальный ущерб гражданскому имуществу, отмечают российские журналисты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на севере Сирии в провинции Хама в результате боевых действий погибли четверо российских военнослужащих.