Сеть взорвала новость о поимке украинского шпиона в России

Против задержанного в России "агента СБУ" Леонида Каплуна не стали возбуждать уголовное дело, поскольку он "не успел совершить преступное деяние".

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, Каплуну якобы было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию и дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Крыма.

После задержания "украинского шпиона" выдворили за пределы России.

В ФСБ РФ утверждают, что "преступное деяние он совершить не успел", поэтому уголовное дело возбуждено не было.

"Задержали шпиена СБУ и просто отпустили. Читаю новость и рыдаю", – посмеялся над задержанием "агента" украинский военнослужащий и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали трех граждан России и одного украинца якобы за попытку передать иностранцам секретные военные карты.