В дорожном конфликте убит звезда боев без правил: подробности трагедии

В бразильском городе Белем был убит боец смешанных единоборств Родриго де Лима.

Об этом сообщает The Sun.

Трагедия случилась в результате дорожного конфликта между спортсменом и его друзьями, которые ехали в одном автомобиле, и водителем такси. Казалось, что инцидент был исчерпан, когда последний покинул место инцидента. Однако через время он вернулся и сбил звездного спортсмена сзади. В результате полученных травм де Лима, выступавший в UFC, скончался в минувшее воскресенье в одном из медицинских учреждений. У него осталась жена и двое детей. В настоящее время полиция разыскивает водителя, который совершил наезд на бойца.

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